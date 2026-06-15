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Сванберг забил гол через 18 секунд после выхода на замену на ЧМ-2026

Сванберг забил гол через 18 секунд после выхода на замену на ЧМ-2026
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27-летний полузащитник сборной Швеции Маттиас Сванберг забил гол на 84-й минуте в матче с Тунисом (5:1) через 18 секунд после выхода на замену. Это второй по скорости гол, забитый игроком, вышедшим на замену во встрече чемпионата мира, с 1966 года. Об этом сообщает Opta.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 05:00 МСК
Швеция
Окончен
5 : 1
Тунис
1:0 Аяри – 7'     2:0 Исак – 30'     2:1 Рекик – 43'     3:1 Дьёкереш – 59'     4:1 Сванберг – 84'     5:1 Аяри – 90+6'    

Рекорд принадлежит нападающему сборной Уругвая Ричарду Моралесу. Во встрече группового этапа ЧМ-2002 он забил гол в ворота Сенегала (3:3) через 16 секунд после выхода на поле.

Следующий матч сборной Швеции состоится 20 июня в Хьюстоне. Команда сыграет со сборной Нидерландов. Сейчас на счету шведов три очка.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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