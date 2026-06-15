Сванберг забил гол через 18 секунд после выхода на замену на ЧМ-2026

27-летний полузащитник сборной Швеции Маттиас Сванберг забил гол на 84-й минуте в матче с Тунисом (5:1) через 18 секунд после выхода на замену. Это второй по скорости гол, забитый игроком, вышедшим на замену во встрече чемпионата мира, с 1966 года. Об этом сообщает Opta.

Рекорд принадлежит нападающему сборной Уругвая Ричарду Моралесу. Во встрече группового этапа ЧМ-2002 он забил гол в ворота Сенегала (3:3) через 16 секунд после выхода на поле.

Следующий матч сборной Швеции состоится 20 июня в Хьюстоне. Команда сыграет со сборной Нидерландов. Сейчас на счету шведов три очка.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.