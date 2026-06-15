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Дом нападающего сборной Италии Кина ограбили на € 300 тыс.

Дом нападающего сборной Италии Кина ограбили на € 300 тыс.
Мойзе Кин
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Дом нападающего «Фиорентины» и сборной Италии Мойзе Кина был ограблен во Флоренции. Неизвестные проникли в квартиру, расположенную в районе Кампо-де-Марте, с задней стороны здания и похитили часы и ювелирные изделия, сообщает Corriere dello Sport.

Предварительная сумма ущерба оценивается в € 300 тыс. Отмечается, что злоумышленники действовали профессионально и знали расположение ценностей. На место происшествия выезжали специалисты отдела научных расследований карабинеров. Они провели осмотр помещений и изъяли записи с камер видеонаблюдения. Следствие рассматривает версию о спланированном ограблении.

На момент преступления Кин находился за пределами Италии. По возвращении он будет вызван в полицию для составления точного списка похищенного и окончательной оценки ущерба. Ранее в том же здании проживал экс-защитник «Фиорентины» Никола Миленкович.

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