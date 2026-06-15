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Бубнов ответил, когда Криштиану Роналду завершит карьеру, упомянув Лионеля Месси

Бубнов ответил, когда Криштиану Роналду завершит карьеру, упомянув Лионеля Месси
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Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил, когда форвард сборной Португалии Криштиану Роналду завершит карьеру, упомянув нападающего национальной команды Аргентины Лионеля Месси.

«Знаешь, на кого Роналду смотрит? Как будет принимать своё решение? Если Месси закончит, то он не закончит. А если Месси не закончит, то он тем более не закончит. Он ждёт, когда тот закончит, чтоб рекорд был», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Роналду и Месси находятся в составе своих сборных на чемпионате мира 2026 года. На групповом этапе Португалии предстоит встретиться с Узбекистаном, Колумбией и ДР Конго, а Аргентина сыграет с Алжиром, Австрией и Иорданией.

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