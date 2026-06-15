Тренер Заур Тедеев: в «Акроне» научился терпению, спокойно воспринимать всё

Бывший главный тренер «Акрона» Заур Тедеев рассказал, чему его научил период работы в клубе из Тольятти.

— Чему вы научились за время работы в «Акроне», какие уроки извлекли на будущее?

— Больше всего научился терпению, спокойно воспринимать всё, что происходит. Для меня это большой опыт. Понял, что твои футболисты, какими бы они ни были, должны быть для тебя самыми лучшими. Самая большая ценность в работе в «Акроне» для меня была именно в безумном доверии игрокам, надеюсь, они в ответ так же относились ко мне. Делал всё от себя зависящее, чтобы футболисты с каждым днём становились лучше и сильнее. С кем-то получилось, с кем-то – нет, но считаю, что было больше позитива.

В составе «Акрона» появилось много молодых игроков, а некоторые из них стали по-настоящему конкурентоспособными на внутреннем рынке команд РПЛ, это дорогого стоит. Эти футболисты не из каких-то выдающихся академий к нам приходили, почти все они из регионов, из глубинки. Мы брали их, потому что они были для нас доступны, и делали их футболистами РПЛ. Считаю, что этот этап самый важный и главный для каждого человека в моём тренерском штабе, — приводит слова Тедеева «Матч ТВ».