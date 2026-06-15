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«Арсенал» готов сделать крупное предложение по полузащитнику «Астон Виллы» Роджерсу

«Арсенал» готов сделать крупное предложение по полузащитнику «Астон Виллы» Роджерсу
Морган Роджерс
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Лондонский «Арсенал» сохраняет интерес к хавбеку «Астон Виллы» Моргану Роджерсу и намерен предпринять новую попытку его приобретения. Клуб продолжает контакты как с представителями игрока, так и с бирмингемской стороной, сообщает источник, близкий к переговорам.

23-летний англичанин считается одним из приоритетов «канониров» для усиления атаки в летнее трансферное окно. В минувшем сезоне Роджерс забил 14 голов и отдал 11 результативных передач в 55 матчах во всех турнирах, а также помог «Астон Вилле» завоевать трофей Лиги Европы. Его контракт с клубом рассчитан до 2031 года.

Ожидается, что «Арсенал» предпримет конкретные шаги по трансферу после завершения чемпионата мира, который станет дебютным для Роджерса. 17 июня сборная Англии сыграет с национальной командой Хорватии.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 23:00 МСК
Англия
Не начался
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