Йошко Гвардиол продлил контракт с «Манчестер Сити» — Романо

Защитник сборной Хорватии Йошко Гвардиол продлил контракт с «Манчестер Сити». Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

По данным источника, стороны подписали трудовой договор, срок действия которого рассчитан до лета 2031 года. Отмечается, что в клубе видят в хорвате одного из ключевых футболистов команды.

Гвардиол выступает за «горожан» с лета 2023 года. За это время хорват принял участие в 122 матчах английской команды, в которых забил 13 голов и отдал 10 ассистов. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.