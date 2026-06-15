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Йошко Гвардиол продлил контракт с «Манчестер Сити» — Романо

Йошко Гвардиол продлил контракт с «Манчестер Сити» — Романо
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Защитник сборной Хорватии Йошко Гвардиол продлил контракт с «Манчестер Сити». Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

По данным источника, стороны подписали трудовой договор, срок действия которого рассчитан до лета 2031 года. Отмечается, что в клубе видят в хорвате одного из ключевых футболистов команды.

Гвардиол выступает за «горожан» с лета 2023 года. За это время хорват принял участие в 122 матчах английской команды, в которых забил 13 голов и отдал 10 ассистов. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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