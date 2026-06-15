Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, сколько заработали клубы РПЛ за участие в Кубке России сезона-2025/2026

Стало известно, сколько заработали клубы РПЛ за участие в Кубке России сезона-2025/2026
Комментарии

Клубы Мир Российской Премьер-Лиги за участие в Кубке страны сезона-2025/2026 суммарно заработали более 1,5 млрд рублей, сообщает телеграм-канал турнира.

Лидером по заработанной сумме является «Краснодар», получивший 234,45 млн рублей. В топ-3 также вошли московские «Спартак» (229,81 млн рублей) и «Динамо» (127,05 млн рублей).

Рейтинг клубов РПЛ по количеству заработанных денег за участие в Кубке России:

«Краснодар» — 234,45 млн;
«Спартак» — 229,81 млн;
«Динамо» Москва — 127,05 млн;
«Зенит» — 114,86 млн;
ЦСКА – 111,23 млн;
«Динамо» Махачкала – 97,28 млн;
«Локомотив» — 87,78 млн;
«Крылья Советов» — 83,64 млн;
«Оренбург» — 70,2 млн;
«Ростов» — 57,98 млн;
«Балтика» — 57,98 млн;
«Рубин» — 49,9 млн;
«Акрон» — 47,2 млн;
«Ахмат» — 37,7 млн;
«Пари НН» — 37,7 млн;
«Сочи» — 37,7 млн.

Победителем турнира стал московский «Спартак», победивший в матче Суперфинала «Краснодар» (1:1, 4:3 пен.).

Материалы по теме
Ринат Дасаев: верим, что в следующем сезоне «Спартак» будет бороться за золотые медали
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android