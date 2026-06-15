Стало известно, сколько заработали клубы РПЛ за участие в Кубке России сезона-2025/2026

Клубы Мир Российской Премьер-Лиги за участие в Кубке страны сезона-2025/2026 суммарно заработали более 1,5 млрд рублей, сообщает телеграм-канал турнира.

Лидером по заработанной сумме является «Краснодар», получивший 234,45 млн рублей. В топ-3 также вошли московские «Спартак» (229,81 млн рублей) и «Динамо» (127,05 млн рублей).

Рейтинг клубов РПЛ по количеству заработанных денег за участие в Кубке России:

«Краснодар» — 234,45 млн;

«Спартак» — 229,81 млн;

«Динамо» Москва — 127,05 млн;

«Зенит» — 114,86 млн;

ЦСКА – 111,23 млн;

«Динамо» Махачкала – 97,28 млн;

«Локомотив» — 87,78 млн;

«Крылья Советов» — 83,64 млн;

«Оренбург» — 70,2 млн;

«Ростов» — 57,98 млн;

«Балтика» — 57,98 млн;

«Рубин» — 49,9 млн;

«Акрон» — 47,2 млн;

«Ахмат» — 37,7 млн;

«Пари НН» — 37,7 млн;

«Сочи» — 37,7 млн.

Победителем турнира стал московский «Спартак», победивший в матче Суперфинала «Краснодар» (1:1, 4:3 пен.).