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Дуглас Сантос: меня теперь узнают на улицах, как будто я играю за «Фламенго»

Дуглас Сантос: меня теперь узнают на улицах, как будто я играю за «Фламенго»
Дуглас Сантос в Бразилии
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Защитник петербургского «Зенита» и сборной Бразилии Дуглас Сантос отметил, что после вызова в национальную команду на чемпионат мира 2026 года его стали чаще узнавать на родине. 14 июня футболист вышел в стартовом составе бразильцев на матч с Марокко (1:1).

По словам Сантоса, в прошлом месяце он прилетел в Жуан-Песоа на несколько выходных перед стартом турнира. В аэропорту и на улицах города к нему подходили гораздо больше людей, чем обычно. «Как будто я играю за «Фламенго». Теперь меня все знают», — приводит слова Сантоса O Globo.

Дуглас Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года и является капитаном команды. В минувшем сезоне он провёл 25 встреч, забил два гола, а также выиграл шестой чемпионский титул с клубом. Сборная Бразилии выступает в группе C, где также сыграют Марокко, Гаити и Шотландия. Следующий матч бразильцы проведут 20 июня с национальной командой Гаити.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 03:30 МСК
Бразилия
Не начался
Гаити
Кто победит в основное время?
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