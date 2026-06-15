Ван Дейк стал вторым по возрасту бомбардиром сборной Нидерландов на чемпионатах мира

34-летний защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк стал вторым возрастным игроком, забившим гол за свою страну на чемпионатах мира, сообщает Opta.

На момент игры со сборной Японии (2:2) ван Дейку исполнилось 34 года 341 день. На 50-й минуте футболист головой отправил мяч в сетку после навеса от одноклубника Райана Гравенберха и открыл счет в матче.

Самым возрастным автором гола сборной Нидерландов является Джованни ван Бронкхорст. В полуфинальном матче с Уругваем (3:2) на ЧМ-2010 в ЮАР игрок забил гол на 18-й минуте. На тот момент ему было 35 лет 151 день.

Следующая встреча сборной Нидерландов состоится 20 июня в Хьюстоне. Команда сыграет со Швецией. Групповой этап ЧМ-2026 продлится с 11 по 27 июня.