ФИФА разрешит Трампу вручить трофей ЧМ-2026, это нарушение протокола — talkSPORT

Президенту США Дональду Трампу позволят нарушить протокол чемпионата мира при вручении трофея команде, которая станет победителем турнира, сообщает talkSPORT.

Трампу разрешат самому вручить кубок победителю чемпионата мира 2026 года и решить, останется ли он рядом с командой во время празднования. Прошлым летом такая церемония награждения уже была на клубном чемпионате мира, когда Трамп вручал трофей «Челси».

Однако по протоколу трофей обычно остаётся на постаменте: капитан берёт его сам и несёт к команде на пьедестал. При этом ФИФА не возражает против формата награждения с участием Трампа.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).