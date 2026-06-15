Бельгия — Египет: стартовые составы команд на матч чемпионата мира — 2026

Сегодня, 15 июня, состоится матч 1-го тура группы G чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Бельгии и Египта. Игра пройдёт на стадионе «Люмен Филд» (Сиэтл, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В качестве главного арбитра выступит Рамон Абатти (Бразилия). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

Бельгия: Куртуа, Мёнье, Нгой, Кастань, Мехеле, Онана, Тилеманс, Де Брёйне, Троссард, Доку, Де Кетеларе.

Египет: Шобейр, Хани, Ибрахим, Абул-Фетух, Лашин, Аттия, Ашур, Фати, Салах, Мармуш, Зико.

Во 2-м туре группы G бельгийская национальная команда встретится с Ираном (21 июня), в 3-м туре — с Новой Зеландией (27 июня). Египет во 2-м туре сыграет с Новой Зеландией (22 июня), в 3-м туре — с Ираном (27 июня).

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершился 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.