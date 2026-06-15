Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Балтика» объявила о прекращении сотрудничества с Дериком Ласердой

«Балтика» объявила о прекращении сотрудничества с Дериком Ласердой
Комментарии

Калининградская «Балтика» объявила о прекращении сотрудничества с форвардом Дериком Ласердой.

«Дерик Ласерда покидает футбольный клуб «Балтика» в связи с окончанием арендного соглашения.

Бразильский нападающий присоединился к нам в феврале. С того момента у форварда набралось семь матчей, в которых он забил два гола.

Желаем Дерику удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении пресс-службы в телеграм-канале клуба.

Ласерда перешёл в российский клуб из бразильской «Куябы» на правах аренды до конца сезона. Дерик — воспитанник бразильского клуба «Резенди». За основной состав родной команды он дебютировал в 2018 году.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Это редкий дар». Талалаев охарактеризовал самого «позднего» зимнего новичка «Балтики»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android