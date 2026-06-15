«Балтика» объявила о прекращении сотрудничества с Дериком Ласердой

Калининградская «Балтика» объявила о прекращении сотрудничества с форвардом Дериком Ласердой.

«Дерик Ласерда покидает футбольный клуб «Балтика» в связи с окончанием арендного соглашения.

Бразильский нападающий присоединился к нам в феврале. С того момента у форварда набралось семь матчей, в которых он забил два гола.

Желаем Дерику удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении пресс-службы в телеграм-канале клуба.

Ласерда перешёл в российский клуб из бразильской «Куябы» на правах аренды до конца сезона. Дерик — воспитанник бразильского клуба «Резенди». За основной состав родной команды он дебютировал в 2018 году.