Бельгия — Египет: Ашур вывел египтян вперёд на 20-й минуте

В эти минуты идёт матч 1-го тура группы G чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Бельгии и Египта. Встреча проходит на стадионе «Люмен Филд» (Сиэтл, США). В качестве главного арбитра выступает Рамон Абатти (Бразилия). На данный момент счёт 1:0 в пользу египтян. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 20-й минуте Эмам Ашур открыл счёт в этой игре и вывел египтян вперёд.

Во 2-м туре группы G бельгийская национальная команда встретится с Ираном (21 июня), в 3-м туре — с Новой Зеландией (27 июня). Египет во 2-м туре сыграет с Новой Зеландией (22 июня), в 3-м туре — с Ираном (27 июня).

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершился 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.