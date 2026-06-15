Бородюк поддержал Дика Адвоката после разгромного поражения Кюрасао от Германии на ЧМ

Известный российский тренер Александр Бородюк поддержал наставника Кюрасао Дика Адвоката после разгромного поражения его команды от Германии на чемпионате мира 2026 года (1:7).

«Не смотрел матч Кюрасао и Германии. Я работал с Диком Адвокатом. Знаю, что он замечательный тренер и человек во всех отношениях — и как профессионал, и по человеческим качествам. Сборной Кюрасао будет очень сложно на чемпионате мира. Но, зная Дика Адвоката, он будет делать всё возможное, чтобы команда в следующих встречах группового этапа проявила себя.

Он опытнейший тренер и знает, как готовить сборную. Для Кюрасао уже огромнейший успех, что они попали на чемпионат мира. Пожелаю Дику Адвокату, чтобы он преподнёс какой-нибудь сюрприз. Зная его, он в этом плане профессионал», — сказал Бородюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).