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Бородюк поддержал Дика Адвоката после разгромного поражения Кюрасао от Германии на ЧМ

Бородюк поддержал Дика Адвоката после разгромного поражения Кюрасао от Германии на ЧМ
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Известный российский тренер Александр Бородюк поддержал наставника Кюрасао Дика Адвоката после разгромного поражения его команды от Германии на чемпионате мира 2026 года (1:7).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Германия
Окончен
7 : 1
Кюрасао
1:0 Нмеча – 6'     1:1 Комененсия – 21'     2:1 Шлоттербек – 38'     3:1 Хаверц – 45+5'     4:1 Мусиала – 47'     5:1 Браун – 68'     6:1 Ундав – 78'     7:1 Хаверц – 88'    

«Не смотрел матч Кюрасао и Германии. Я работал с Диком Адвокатом. Знаю, что он замечательный тренер и человек во всех отношениях — и как профессионал, и по человеческим качествам. Сборной Кюрасао будет очень сложно на чемпионате мира. Но, зная Дика Адвоката, он будет делать всё возможное, чтобы команда в следующих встречах группового этапа проявила себя.

Он опытнейший тренер и знает, как готовить сборную. Для Кюрасао уже огромнейший успех, что они попали на чемпионат мира. Пожелаю Дику Адвокату, чтобы он преподнёс какой-нибудь сюрприз. Зная его, он в этом плане профессионал», — сказал Бородюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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