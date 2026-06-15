Саудовская Аравия — Уругвай: онлайн-трансляция матча ЧМ по футболу 2026 начнётся в 1:00

В ночь с 15 на 16 июня состоится матч 1-го тура группы Н чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Саудовской Аравии и Уругвая. Встреча пройдёт на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США). В качестве главного арбитра выступит Маурицио Мариани (Рим, Италия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 1:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Во 2-м туре саудовская национальная команда встретится с Испанией (21 июня), в 3-м туре — с Кабо-Верде (27 июня). Уругвай во 2-м туре сыграет с Кабо-Верде (22 июня), в 3-м туре — с Испанией (27 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три встречи каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.