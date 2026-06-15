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Саудовская Аравия — Уругвай: онлайн-трансляция матча чемпионата мира по футболу 2026 начнется в 1:00 мск

Саудовская Аравия — Уругвай: онлайн-трансляция матча ЧМ по футболу 2026 начнётся в 1:00
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В ночь с 15 на 16 июня состоится матч 1-го тура группы Н чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Саудовской Аравии и Уругвая. Встреча пройдёт на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США). В качестве главного арбитра выступит Маурицио Мариани (Рим, Италия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 1:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 1-й тур
16 июня 2026, вторник. 01:00 МСК
Саудовская Аравия
Не начался
Уругвай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Во 2-м туре саудовская национальная команда встретится с Испанией (21 июня), в 3-м туре — с Кабо-Верде (27 июня). Уругвай во 2-м туре сыграет с Кабо-Верде (22 июня), в 3-м туре — с Испанией (27 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три встречи каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.

Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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