«Я не из тех, кто таит обиды». Рой Кин — об отношениях с Алексом Фергюсоном

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин включил экс-наставника команды сэра Алекса Фергюсона в список четырёх самых значимых людей в своей футбольной карьере. Ирландец признался, что до сих пор разочарован тем, как завершилось их сотрудничество, но подчеркнул, что не держит зла.

«Конечно, тренер, с которым я провёл бо́льшую часть времени, — Алекс Фергюсон. Я всё ещё разочарован тем, как он обошёлся со мной в конце. Однако такова жизнь, я не из тех, кто таит обиды», — приводит слова Кина Mirror.

В ноябре 2005 года Кин покинул «Манчестер Юнайтед» после того, как его контракт был расторгнут. Причиной послужила жёсткая критика партнёров в закрытом интервью для клубного телевидения MUTV. С тех пор футболист и тренер практически не общались. В 2019 году Кин заявлял, что никогда не простит Фергюсона, а в январе 2026-го назвал его «дурным запахом», критикуя влияние на дела клуба.

В свой список Кин также включил Диего Марадону, Брайана Клафа и Джека Чарльтона.