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«Проиграли с разгромным счётом, а делают селфи». Чилаверт раскритиковал сборную Парагвая

«Проиграли с разгромным счётом, а делают селфи». Чилаверт раскритиковал сборную Парагвая
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Бывший вратарь сборной Парагвая Хосе Луис Чилаверт раскритиковал национальную команду после разгромного поражения от США на чемпионате мира 2026 года (1:4), упомянув главного тренера Густаво Альфаро.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 1-й тур
13 июня 2026, суббота. 04:00 МСК
США
Окончен
4 : 1
Парагвай
1:0 Бобадилья – 7'     2:0 Балогун – 31'     3:0 Балогун – 45+5'     3:1 Маурисио – 73'     4:1 Рейна – 90+8'    

«Мы проиграли с разгромным счётом, а потом мы видим, как все игроки делают селфи со своими семьями, как будто мы в Диснейленде. Если я проигрываю матч, я не хочу выходить из своей комнаты. Вот так я отношусь к футболу. Одно дело — болтать языком, непринуждённо играть на гитаре, но реальность на чемпионате мира совсем другая.

Альфаро должен уметь читать, что пытается сделать соперник. Играть в отборочных встречах дома — это не то же самое, что встречаться с такими феноменальными командами. На чемпионате мира ты встречаешься с истребителями, а мы играли, как Super Tucano (лёгкий турбовинтовой штурмовик. – Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Чилаверта TyC Sports.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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