«Когда ты великий игрок, давление есть всегда». Погба высказался о Мбаппе

Бывший полузащитник национальной команды Франции Поль Погба поделился мнением о давлении, которое испытывает нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе.

«Если он проведёт отличный матч, это нормально. Если он проведёт плохой или средний матч, его будут критиковать. Матчей всегда много, и нужно уметь оставлять их позади. Ему это удаётся.Вот почему он забивает так много голов. Для Мбаппе давление началось в 17 лет. И чем старше мы становимся, тем оно сильнее. Давление может быть положительным, и я думаю, что это оно и есть. Он отличный игрок. Нравится нам это или нет, но он отличный игрок. Поэтому он должен помочь команде победить», – приводит слова Погба Marca.

В текущем сезоне Мбаппе провел 44 встречи во всех турнирах, забил 42 гола и оформил семь ассистов. Сейчас футболист находится в расположении сборной Франции на ЧМ-2026. Первый матч национальной команды состоится 16 июня. Команда сыграет с Сенегалом.