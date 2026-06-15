Экс-тренер сборной России Бородюк раскритиковал новый формат чемпионата мира — 2026

Известный российский тренер Александр Бородюк поделился мнением о новом формате розыгрыша чемпионата мира по футболу, который используется на мировом первенстве 2026 года.

«Уже 48 сборных участвуют в чемпионате мира — это перебор. На турнир должны попадать самые лучшие. Было 24 сборные, расширили до 32 команд — это уже потолок. А посмотрите, что они делают. Они хотят ещё расширить количество сборных на турнире. Понятно, что для коммерции выгодно: чем больше команд, тем лучше.

Но спортивная составляющая уже уходит на второй план. А хотелось бы, чтобы, начиная со встреч группового этапа, были замечательные игры, как это было раньше. Сейчас начнётся плей-офф, тогда будет более интересно смотреть эти матчи. А пока есть хорошие игры и проходные», — сказал Бородюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Групповой этап ЧМ-2026 продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три встречи каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.