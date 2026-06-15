Мбаппе включил «Екатеринбург Арену» в топ-3 самых шумных стадионов в карьере

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе включил стадион «Екатеринбург Арена» в топ-3 самых шумных арен в своей карьере.

«На второе место я поставлю встречу группового этапа чемпионата мира в России со сборной Перу. Отличные болельщики, ощущение было, что мы играем в Перу», — сказал Мбаппе в ролике блогера Фина Агостинелли в социальной сети.

Матч сборных Франции и Перу прошёл во 2-м туре группового этапа чемпионата мира 2018 года в России и завершился победой французской команды со счётом 1:0. Единственный мяч забил Мбаппе.

На третье место Мбаппе поставил стадион «Ньюкасла» «Сент-Джеймс Парк», когда французский «Пари Сен-Жермен» играл с английским клубом в Лиге чемпионов. Самым шумным француз назвал стадион мадридского «Реала» — «Сантьяго Бернабеу».