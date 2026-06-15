Полузащитник «Оренбурга» Бубанья на правах аренды перешёл в бухарестский «Рапид»

«Оренбург» на официальном сайте объявил о переходе черногорского полузащитника Владана Бубаньи в бухарестский «Рапид» в рамках аренды.

«Владан Бубанья на правах аренды переходит в «Рапид» Бухарест. Между клубами достигнута договорённость об аренде полузащитника до конца сезона-2026/2027 с правом выкупа. Предыдущие полгода Бубанья провёл в аренде в хорватском «Осиеке», где отметился двумя забитыми мячами.

Удачи, Владан!» — сказано в сообщении российского клуба.

В общей сложности хавбек провёл 31 матч на клубном уровне в сезоне-2025/2026, в которых забил три гола. Текущая рыночная стоимость игрока оценивается в € 750 тыс.