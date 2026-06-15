Нападающий сборной Испании Оярсабаль установил антирекорд ЧМ в матче с Кабо-Верде

Нападающий сборной Испании Микель Оярсабаль установил антирекорд чемпионатов мира в матче мирового первенства 2026 года, в котором его команда встречается с Кабо-Верде. Игра проходит на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США). В качестве главного арбитра выступает Адхам Мохаммад из Иордании. Счёт в матче — 0:0.

Оярсабаль стал первым игроком в истории, ни разу не коснувшимся мяча в первые 30 минут встречи на чемпионатах мира.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).