Двойной промах: Ферран Торрес не попал в пустые ворота

Нападающий сборной Испании Ферран Торрес дважды упустил возможность забить гол в ворота сборной Кабо-Верде в первом тайме матча группы H на чемпионате мира по футболу — 2026.

На 39-й минуте у Феррана Торреса был шанс вывести национальную команду вперед со счётом 1:0. Получив короткий пас от Кукурельи, испанский нападающий попал в перекладину с пяти метров. Через несколько минут Торрес пробил прямо во вратаря из другой выгодной позиции.

Промах Торреса в пустые ворота в матче Испания — Кабо-Верде на ЧМ-2026 Фото: Матч ТВ

Первый тайм завершился со счётом 0:0. Обе команды не отметились результативными действиями.

Следующий матч сборной Испании состоится 21 июня. Команда встретится с Саудовской Аравией.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.