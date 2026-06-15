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Двойной промах: Ферран Торрес не попал в пустые ворота

Двойной промах: Ферран Торрес не попал в пустые ворота
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Нападающий сборной Испании Ферран Торрес дважды упустил возможность забить гол в ворота сборной Кабо-Верде в первом тайме матча группы H на чемпионате мира по футболу — 2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 19:00 МСК
Испания
Окончен
0 : 0
Кабо-Верде

На 39-й минуте у Феррана Торреса был шанс вывести национальную команду вперед со счётом 1:0. Получив короткий пас от Кукурельи, испанский нападающий попал в перекладину с пяти метров. Через несколько минут Торрес пробил прямо во вратаря из другой выгодной позиции.

Промах Торреса в пустые ворота в матче Испания — Кабо-Верде на ЧМ-2026

Промах Торреса в пустые ворота в матче Испания — Кабо-Верде на ЧМ-2026

Фото: Матч ТВ

Первый тайм завершился со счётом 0:0. Обе команды не отметились результативными действиями.

Следующий матч сборной Испании состоится 21 июня. Команда встретится с Саудовской Аравией.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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