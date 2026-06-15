В «Сьоне» подтвердили, что планируют сыграть с «Зенитом» и московской командой в сентябре

Президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константин подтвердил намерение клуба сыграть товарищеские матчи с «Зенитом» и московской командой в сентябре 2026 года.

«Действительно, возможно, мы проведём два матча в России во время сентябрьской паузы на матчи сборных. Один мы можем сыграть с «Зенитом» в Санкт-Петербурге, другой — в Москве», — сказал Константин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее Sport 24 сообщал, что «Сьон» во время сентябрьской паузы на встречи сборных планирует провести два товарищеских матча в России, а стороны обсуждают организацию встречи.

«Зенит» дважды встречался с «Сьоном» в товарищеских матчах в 2025 году. Обе встречи завершились победами санкт-петербургской команды со счётом 5:2 и 5:3.

В прошедшем сезоне «Сьон» занял четвёртое место в чемпионате Швейцарии. «Зенит» выиграл чемпионство в Мир Российской Премьер-Лиге.