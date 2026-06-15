Тренер сборной Франции Дешам назвал главного фаворита чемпионата мира — 2026

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам назвал национальную команду Испании главным фаворитом чемпионата мира 2026 года.

«Если действительно есть фаворит, то это Испания. Очевидно, что у Франции есть потенциал высокого уровня, но путь предстоит долгий. У нас произошло обновление, появились игроки высокого уровня, однако для некоторых из них это будет первый чемпионат мира. Я не собираюсь считать сборную Франции сильнее других, но главным фаворитом является Испания, в этом у меня нет никаких сомнений, — цитирует Дешама L’Equipe.

На турнире сборная Испании выступает в группе Н, где её соперниками являются Кабо-Верде, Саудовская Аравия и Уругвай.