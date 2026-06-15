Сабри Лямуши уволен с поста главного тренера Туниса
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Тунисская федерация футбола в соцсетях сообщила об увольнении Сабри Лямуши с поста главного тренера национальной команды. Тунисская команда проиграла первый матч группового этапа чемпионата мира — 2026 сборной Швеции со счётом 1:5.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 05:00 МСК
Швеция
Окончен
5 : 1
Тунис
1:0 Аяри – 7' 2:0 Исак – 30' 2:1 Рекик – 43' 3:1 Дьёкереш – 59' 4:1 Сванберг – 84' 5:1 Аяри – 90+6'
Лямуши работал со сборной Туниса с 2026 года. Прежде французский специалист возглавлял «Кардифф Сити», «Ноттингем Форест», «Аль-Духаиль», «Ренн» и национальную команду Кот-д’Ивуара.
Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершился 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре одолела в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.
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