Испания — Кабо-Верде: Ламин Ямаль вышел на поле на 71-й минуте

В эти минуты идёт матч 1-го тура группы H чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Испании и Кабо-Верде. Игра проходит на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США). В качестве главного арбитра выступает Адхам Мохаммад из Иордании. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче — 0:0.

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль вышел на замену на 71-й минуте.

Во 2-м туре группы H испанская национальная команда встретится с Саудовской Аравией (21 июня), в 3-м туре — с Уругваем (27 июня). Кабо-Верде во 2-м туре сыграет с Уругваем (22 июня), в 3-м туре — с Саудовской Аравией (27 июня).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).