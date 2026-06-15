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Испания — Кабо-Верде: Ламин Ямаль вышел на поле на 71-й минуте в матче ЧМ-2026

Испания — Кабо-Верде: Ламин Ямаль вышел на поле на 71-й минуте
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В эти минуты идёт матч 1-го тура группы H чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Испании и Кабо-Верде. Игра проходит на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США). В качестве главного арбитра выступает Адхам Мохаммад из Иордании. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче — 0:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 19:00 МСК
Испания
Окончен
0 : 0
Кабо-Верде

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль вышел на замену на 71-й минуте.

Во 2-м туре группы H испанская национальная команда встретится с Саудовской Аравией (21 июня), в 3-м туре — с Уругваем (27 июня). Кабо-Верде во 2-м туре сыграет с Уругваем (22 июня), в 3-м туре — с Саудовской Аравией (27 июня).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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