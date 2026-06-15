Матч с Кабо-Верде стал дебютным для Ламина Ямаля за сборную Испании на чемпионатах мира

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль дебютировал на чемпионатах мира. Это случилось в матче 1-го тура группы H чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Испании и Кабо-Верде. Игра проходит на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США). В качестве главного арбитра выступает Адхам Мохаммад из Иордании. Счёт в матче – 0:0.

Ямаль дебютировал в финальной части турнира за национальную команду в возрасте 18 лет.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).