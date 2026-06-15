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Пьер Саж назначен главным тренером «Кристал Пэлас»

Пьер Саж назначен главным тренером «Кристал Пэлас»
Пьер Саж
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Лондонский «Кристал Пэлас» объявил о назначении Пьера Сажа на пост главного тренера. Французский специалист подписал контракт на два года с опцией продления ещё на один сезон — потенциально до лета 2029 года, сообщает пресс-служба клуба.

«Оливер Гласнер добился потрясающих результатов, и теперь я должен сделать то же самое. Поэтому мы приходим сюда с большими амбициями», — цитирует Сажа пресс-служба «Кристал Пэлас».

Гласнер покинул клуб по окончании сезона-2025/2026. Под его руководством команда выиграла Кубок Англии в 2025 году (первый крупный трофей в истории) и Лигу конференций в 2026 году. В завершившемся чемпионате Англии лондонцы заняли 15-е место, набрав 45 очков.

Саж ранее тренировал французский «Ланс», который в сезоне-2025/2026 финишировал вторым в Лиге 1.

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