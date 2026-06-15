ФИФА анонсировала новый турнир U15, в котором сыграет сборная России

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил, что Международная федерация футбола (ФИФА) анонсировала создание нового турнира, в котором смогут принять все члены ассоциации без ранее принятых ограничений.

«ФИФА анонсировала новый турнир среди юношей до 15 лет, открытый для всех 211 национальных ассоциаций — членов организации. Принципиальная позиция ФИФА состоит в том, что на данное соревнование не распространяются никакие ранее принятые решения в отношении отдельных национальных ассоциаций. Ни одна страна — член ФИФА не может находиться под санкциями в рамках этого турнира.

Тем самым ФИФА возвращается к базовому постулату: футбол должен находиться вне политики. Это первый шаг организации к тому, чтобы все детско-юношеские соревнования были максимально открыты для всех участников процесса.

Необходимо отметить, что турнир реализуется в инновационном формате: матчи проводятся в формате 7×7, 8×8 и 9×9, с укороченным игровым временем и на уменьшённых полях. Такой формат делает соревнование более динамичным и доступным для юных футболистов.

Мы в целом приветствуем политику и позицию ФИФА и её президента Джанни Инфантино относительно того, что футбол должен являться проводником сотрудничества между странами. На спорт никакие санкции и ограничения не должны распространяться — это противоречит самой сути спорта. Надеемся, что данный проект ФИФА будет реализован в ближайшее время», — приводит слова Митрофанова телеграм-канал РФС.