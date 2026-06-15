Сборная Испании не смогла победить Кабо-Верде в матче 1-го тура группы Н на ЧМ-2026

Завершился матч 1-го тура группы H чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Испании и Кабо-Верде. Игра прошла на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США). В качестве главного арбитра выступил Адхам Мохаммад из Иордании. Матч завершился вничью со счётом 0:0.

Команды не отметились результативными действиями в этой встрече. Вингер сборной Испании Ламин Ямаль дебютировал за национальную команду в финальной стадии чемпионатов мира, выйдя на замену на 71-й минуте. Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини провёл за сборную Кабо-Верде полный матч, а форвард «Акрона» Беншимол остался в запасе африканской команды.

После этой встречи сборные Испании и Кабо-Верде набрали по одному очку и возглавляют турнирную таблицу группы Н. В ночь с 15 на 16 июня в рамках матча 1-го тура в этой группе встретятся Саудовская Аравия и Уругвай.

Во 2-м туре группы H испанская национальная команда встретится с Саудовской Аравией (21 июня), в 3-м туре — с Уругваем (27 июня). Кабо-Верде во 2-м туре сыграет с Уругваем (22 июня), в 3-м туре — с Саудовской Аравией (27 июня).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).