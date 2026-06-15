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Нико О'Райли рассказал о реакции Фодена на невызов в сборную Англии

Нико О'Райли рассказал о реакции Фодена на невызов в сборную Англии
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Защитник сборной Англии Нико О'Райли рассказал, как Филип Фоден отреагировал на своё отсутствие в составе сборной Англии на чемпионате мира – 2026:

«Я поговорил с Филом Фоденом, и он расстроен тем, что пропускает чемпионат. Я играл и с Фоденом, и с Коулом Палмером. Они потрясающие. К сожалению, они не попали в состав команды, и это их очень расстраивает, но сейчас самое время отдохнуть и подготовиться к следующему сезону», – приводит слова О'Райли The Sun.

Первый матч английской команды состоится 17 июня в Далласе. Сборная сыграет с Хорватией.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в трёх странах – США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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