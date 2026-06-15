Ламин Ямаль на ЧМ-2026, статистика в матче Испания — Кабо-Верде

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль дебютировал за национальную команду в финальных стадиях чемпионатов мира в матче 1-го тура группы Н мирового первенства 2026 года. Испанская команда сыграла вничью с Кабо-Верде (0:0). Игра прошла на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США). В качестве главного арбитра выступил Адхам Мохаммад из Иордании.

Ямаль вышел на поле на 71-й минуте и не отметился результативными действиями. С учётом добавленного времени футболист провёл на поле 24 минуты.

Во 2-м туре группы H испанская национальная команда встретится с Саудовской Аравией (21 июня), в 3-м туре — с Уругваем (27 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.