40-летний вратарь Кабо-Верде не сдержал слёз после сенсационной ничьей с Испанией на ЧМ

40-летний голкипер сборной Кабо-Верде Жозимар Возинья не смог сдержать слёз после матча 1-го тура группы H чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Испании (0:0).

Вратарь сохранил свои ворота в неприкосновенности в игре со сборной Испании, которая находится на третьем месте в мировом рейтинге ФИФА, Кабо-Верде в данном списке располагается на 64-й строчке. Испанцы в этой игре нанесли 27 ударов, семь из них — в створ ворот.

После этой встречи сборные Испании и Кабо-Верде набрали по одному очку и возглавляют турнирную таблицу группы Н. В ночь с 15 на 16 июня в рамках матча 1-го тура в этой группе встретятся Саудовская Аравия и Уругвай.

Во 2-м туре группы H испанская национальная команда встретится с Саудовской Аравией (21 июня), в 3-м туре — с Уругваем (27 июня). Кабо-Верде во 2-м туре сыграет с Уругваем (22 июня), в 3-м туре — с Саудовской Аравией (27 июня).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).