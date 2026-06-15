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Родри: трудно забивать в матче с командой, которая играет низким блоком

Родри: трудно забивать в матче с командой, которая играет низким блоком
Родри
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Полузащитник сборной Испании Родри подвёл итоги матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с Кабо-Верде (0:0). По данным Sofascore, испанцы нанесли 27 ударов (семь – в створ), создали 2,29 ожидаемого гола (xG) и владели мячом 74% времени, но так и не смогли забить.

«Это была игра на терпение. Они сели в оборону с самого начала. Мы создавали моменты, но не смогли забить. Трудно против команды, которая играет низким блоком», — цитирует Родри The Touchline.

Сборная Испании выступает в группе H, где также сыграют Уругвай, Саудовская Аравия и Кабо-Верде. Испанцы набрали одно очко и следующую встречу проведут 21 июня с командой Саудовской Аравии.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Саудовская Аравия
Кто победит в основное время?
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