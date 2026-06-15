Денис Казанский отреагировал на ничью Испании с Кабо-Верде в матче ЧМ-2026

Известный российский комментатор Денис Казанский отреагировал на ничью сборной Испании с Кабо-Верде в матче 1-го тура группы H чемпионата мира по футболу 2026 года. Игра прошла на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США). В качестве главного арбитра выступил Адхам Мохаммад из Иордании. Счёт в матче – 0:0.

«Эээ….Испания, ты чего?!» — написал Казанский в своём телеграм-канале.

Во 2-м туре группы H испанская национальная команда встретится с Саудовской Аравией (21 июня), в 3-м туре — с Уругваем (27 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три встречи каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.