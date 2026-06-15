Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Денис Казанский отреагировал на ничью Испании с Кабо-Верде в матче ЧМ-2026

Денис Казанский отреагировал на ничью Испании с Кабо-Верде в матче ЧМ-2026
Комментарии

Известный российский комментатор Денис Казанский отреагировал на ничью сборной Испании с Кабо-Верде в матче 1-го тура группы H чемпионата мира по футболу 2026 года. Игра прошла на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США). В качестве главного арбитра выступил Адхам Мохаммад из Иордании. Счёт в матче – 0:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 19:00 МСК
Испания
Окончен
0 : 0
Кабо-Верде

«Эээ….Испания, ты чего?!» — написал Казанский в своём телеграм-канале.

Во 2-м туре группы H испанская национальная команда встретится с Саудовской Аравией (21 июня), в 3-м туре — с Уругваем (27 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три встречи каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Ламин Ямаль на ЧМ-2026, статистика в матче Испания — Кабо-Верде
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android