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Голкипер Кабо-Верде Возинья признан лучшим игроком матча со сборной Испании на ЧМ-2026

Голкипер Кабо-Верде Возинья признан лучшим игроком матча со сборной Испании на ЧМ-2026
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Голкипер сборной Кабо-Верде Жозимар Возинья признан лучшим игроком матча 1-го тура группы H чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором его команда сыграла вничью с Испанией (0:0). Игра прошла на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США). В качестве главного арбитра выступил Адхам Мохаммад из Иордании.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 19:00 МСК
Испания
Окончен
0 : 0
Кабо-Верде

Вратарь провёл полный матч, отыграл «на ноль» и совершил семь сейвов.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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