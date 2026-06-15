Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь Кабо-Верде стал самым возрастным голкипером в истории ЧМ с «сухим» дебютным матчем

Вратарь Кабо-Верде стал самым возрастным голкипером в истории ЧМ с «сухим» дебютным матчем
Комментарии

40-летний голкипер сборной Кабо-Верде Жозимар Возинья сыграл всухую в матче 1-го тура группы H чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Испании (0:0). Таким образом, этот футболист стал самым возрастным в истории мировых первенств, который сохранил свои ворота в неприкосновенности в дебютной встрече.

После этой встречи сборные Испании и Кабо-Верде набрали по одному очку и возглавляют турнирную таблицу группы Н. В ночь с 15 на 16 июня в рамках матча 1-го тура в этой группе встретятся Саудовская Аравия и Уругвай.

Во 2-м туре группы H испанская национальная команда встретится с Саудовской Аравией (21 июня), в 3-м туре — с Уругваем (27 июня). Кабо-Верде во 2-м туре сыграет с Уругваем (22 июня), в 3-м туре — с Саудовской Аравией (27 июня).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Голкипер Кабо-Верде Возинья признан лучшим игроком матча со сборной Испании на ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android