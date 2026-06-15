«Ювентус» выкупил Бога у «Ниццы»

Туринский «Ювентус» активировал опцию выкупа 29-летнего вингера французской «Ниццы» Жереми Бога. Об этом сообщает пресс-служба «бьянконери» на официальном сайте команды.

Сумма сделки с «Ниццей» составила € 4,8 млн, плюс € 0,8 млн дополнительных бонусов. Контракт с футболистом рассчитан до 30 июня 2029 года.

Напомним, Бога перешел в итальянскую команду в зимнее трансферное окно на правах аренды. За это время он провёл 17 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну голевую передачу. Согласно порталу Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 8 млн.

Ранее футболист выступал за английские «Челси» и «Бирмингем», французский «Ренн», испанскую «Гранаду», а также за итальянские «Сассуоло» и «Аталанту».