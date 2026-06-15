«Я бы даже сейчас поймал». Радимов — об игре вратаря Кабо-Верде в матче с Испанией на ЧМ

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о ничьей сборной Кабо-Верде с Испанией в матче 1-го тура группы H чемпионата мира по футболу 2026 года (0:0), а также об игре голкипера африканской команды Жозимара Возиньи.

— Я думаю, что это сродни победе на чемпионате мира. Не проиграть одному из главных фаворитов турнира – это, конечно, победа.

— Вратарь Кабо-Верде сейчас влюбил в себя всех. Семь сейвов.

— Что говорить? «На ноль» со сборной Испании…

— Давайте хвалить.

— Конечно. Но сказать, что он прямо какие-то чудеса творил, я тоже не могу. В перекладину, дотянулся. Я бы даже сейчас поймал. Причём не отбил бы, а поймал (смеётся), — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

40-летний вратарь провёл полный матч, отыграл «на ноль», совершил семь сейвов и был признан лучшим игроком встречи.