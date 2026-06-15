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«Я бы даже сейчас поймал». Радимов — об игре вратаря Кабо-Верде в матче с Испанией на ЧМ

«Я бы даже сейчас поймал». Радимов — об игре вратаря Кабо-Верде в матче с Испанией на ЧМ
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Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о ничьей сборной Кабо-Верде с Испанией в матче 1-го тура группы H чемпионата мира по футболу 2026 года (0:0), а также об игре голкипера африканской команды Жозимара Возиньи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 19:00 МСК
Испания
Окончен
0 : 0
Кабо-Верде

— Я думаю, что это сродни победе на чемпионате мира. Не проиграть одному из главных фаворитов турнира – это, конечно, победа.

— Вратарь Кабо-Верде сейчас влюбил в себя всех. Семь сейвов.
— Что говорить? «На ноль» со сборной Испании…

— Давайте хвалить.
— Конечно. Но сказать, что он прямо какие-то чудеса творил, я тоже не могу. В перекладину, дотянулся. Я бы даже сейчас поймал. Причём не отбил бы, а поймал (смеётся), — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

40-летний вратарь провёл полный матч, отыграл «на ноль», совершил семь сейвов и был признан лучшим игроком встречи.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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