Голкипер Кабо-Верде Возинья прокомментировал ничью в матче с Испанией на ЧМ-2026

Голкипер сборной Кабо-Верде Жозимар Возинья прокомментировал ничью с Испанией в матче 1-го тура группы H чемпионата мира по футболу 2026 года (0:0).

«Это был великолепный матч. Мы невероятно много работали ради этого момента и этой мечты. Мы очень гордимся. Мы знали, что это будет нелегко.

Мы приехали на чемпионат мира, чтобы соревноваться. Я знаю, что есть люди, которые считают нас маленькой и слабой командой, однако мы здесь, чтобы бороться и выкладываться на полную», — приводит слова Возиньи AS.

Кабо-Верде во 2-м туре группы Н сыграет с Уругваем (22 июня), в 3-м туре — с Саудовской Аравией (27 июня).