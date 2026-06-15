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Голкипер Кабо-Верде Возинья прокомментировал ничью в матче с Испанией на ЧМ-2026

Голкипер Кабо-Верде Возинья прокомментировал ничью в матче с Испанией на ЧМ-2026
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Голкипер сборной Кабо-Верде Жозимар Возинья прокомментировал ничью с Испанией в матче 1-го тура группы H чемпионата мира по футболу 2026 года (0:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 19:00 МСК
Испания
Окончен
0 : 0
Кабо-Верде

«Это был великолепный матч. Мы невероятно много работали ради этого момента и этой мечты. Мы очень гордимся. Мы знали, что это будет нелегко.

Мы приехали на чемпионат мира, чтобы соревноваться. Я знаю, что есть люди, которые считают нас маленькой и слабой командой, однако мы здесь, чтобы бороться и выкладываться на полную», — приводит слова Возиньи AS.

Кабо-Верде во 2-м туре группы Н сыграет с Уругваем (22 июня), в 3-м туре — с Саудовской Аравией (27 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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