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Бельгия — Египет: автогол Мохамеда Хани вернул равенство на табло на 66-й минуте в матче чемпионата мира по футболу 2026

Бельгия — Египет: автогол Хани вернул равенство на табло на 66-й минуте
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В эти минуты идёт матч 1-го тура группы G чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Бельгии и Египта. Встреча проходит на стадионе «Люмен Филд» (Сиэтл, США). В качестве главного арбитра выступает Рамон Абатти (Бразилия). На данный момент счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 22:00 МСК
Бельгия
Окончен
1 : 1
Египет
0:1 Ашур – 19'     1:1 Хани – 66'    

На 66-й минуте Мохамед Хани забил в свои ворота и вернул равенство на табло. Ранее, на 20-й минуте, Эмам Ашур открыл счёт в этой игре и вывел египтян вперёд.

Во 2-м туре группы G бельгийская национальная команда встретится с Ираном (21 июня), в 3-м туре — с Новой Зеландией (27 июня). Египет во 2-м туре сыграет с Новой Зеландией (22 июня), в 3-м туре — с Ираном (27 июня).

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершился 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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