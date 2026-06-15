Тренер сборной Испании де ла Фуэнте назвал причины ничьей в матче с Кабо-Верде

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал ничью в матче 1-го тура группы H чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Кабо-Верде (0:0).

«Мы создали много моментов, однако нам не хватало изящества. Оппонент выступил очень организованно, играл от обороны, и нам было очень трудно использовать пространство. Нам не хватало сыгранности и свежести, но, когда мяч просто не залетает в ворота, он просто не залетает. Были удары, моменты и желание быстро решить исход игры. Мы знаем, что это очень сложно, и победить здесь [на чемпионате мира] невероятно трудно.

Цель состоит в том, чтобы постепенно интегрировать новых футболистов в команду и дать им игровое время. Я уверен, что в следующем матче и во всех остальных они будут играть лучше, как это было в игре с Саудовской Аравией», — приводит слова де ла Фуэнте AS.

После этой встречи сборные Испании и Кабо-Верде набрали по одному очку и возглавляют турнирную таблицу группы Н. В ночь с 15 на 16 июня в рамках матча 1-го тура в этой группе встретятся Саудовская Аравия и Уругвай.

Во 2-м туре группы H испанская национальная команда встретится с Саудовской Аравией (21 июня), в 3-м туре — с Уругваем (27 июня). Кабо-Верде во 2-м туре сыграет с Уругваем (22 июня), в 3-м туре — с Саудовской Аравией (27 июня).