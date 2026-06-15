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«Брайтон» объявил о приобретении Коштиньи

«Брайтон» объявил о приобретении Коштиньи
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«Брайтон» официально подписал 26-летнего правого защитника греческого «Олимпиакоса» Жоау Педру Коштинью. Об этом сообщает пресс-служба «чаек» на официальном сайте команды.

Сумма сделки составила £ 11 млн. Контракт рассчитан на пять лет.

Главный тренер «Брайтона» Фабиан Хюрцелер прокомментировал подписание контракта:

«Коштинья — игрок, за которым мы внимательно следили в течение некоторого времени. У него есть оборонительные способности, интенсивность и понимание того, что мы ценим, и мы считаем, что он станет отличным дополнением к команде. Я рад, что он решил продолжить своё развитие с нами в Премьер-лиге».

Португалец выступал за «Олимпиакос» с 2024 года. За это время он провёл 74 матча, забил один гол и оформил четыре ассиста.

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