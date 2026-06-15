Ризван Уциев, завершающий карьеру, обратился к болельщикам «Ахмата»

Защитник «Ахмата» Ризван Уциев, завершающий карьеру игрока, обратился к болельщикам грозненского клуба. 13 июня «Ахмат» объявил о решении футболиста.

«Друзья! Настал этот момент, когда пришла пора завершить игровую карьеру. Сколько себя помню, я всегда был связан с футбольным клубом «Ахмат». Хочу поблагодарить всех, кто помогал мне во время карьеры: был рядом, поддерживал, помогал.

Хочу выразить огромную благодарность главе Чеченской Республики, почётному президенту ФК «Ахмат», дорогому старшему брату Рамзану Ахматовичу Кадырову. В начале карьеры я получил шанс играть в команде благодаря доверию и поддержке Рамзана Ахматовича. Он сделал всё для каждого из нас, на каждом этапе карьеры я чувствовал его доверие и поддержку, это придавало сил и уверенности.

Также хочу искренне поблагодарить президента ФК «Ахмат» Якуба Закриева за доверие и поддержку. Хочу поблагодарить бывшего президента клуба Магомеда Даудова.

Спасибо всем тренерам, с которыми довелось поработать, персоналу клуба, всем партнёрам, с которыми вместе выходил на поле и делил раздевалку.

Отдельно благодарю каждого нашего болельщика. Вы всегда поддерживали меня и команду. Вы самые лучшие!

«Ахмат» дал мне всё! Я безумно рад и горд, что являюсь частью нашей дружной семьи! Всем удачи и всех благ! «Ахмат» – сила!» — приводит слова Уциева телеграм-канал клуба.

Уциев провёл в «Ахмате» 19 сезонов, 18 из которых отыграл в высшем дивизионе первенства России. За это время футболист провёл за грозненскую команду 326 матчей во всех турнирах.