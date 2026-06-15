Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ризван Уциев, завершающий карьеру, обратился к болельщикам «Ахмата»

Ризван Уциев, завершающий карьеру, обратился к болельщикам «Ахмата»
Комментарии

Защитник «Ахмата» Ризван Уциев, завершающий карьеру игрока, обратился к болельщикам грозненского клуба. 13 июня «Ахмат» объявил о решении футболиста.

«Друзья! Настал этот момент, когда пришла пора завершить игровую карьеру. Сколько себя помню, я всегда был связан с футбольным клубом «Ахмат». Хочу поблагодарить всех, кто помогал мне во время карьеры: был рядом, поддерживал, помогал.

Хочу выразить огромную благодарность главе Чеченской Республики, почётному президенту ФК «Ахмат», дорогому старшему брату Рамзану Ахматовичу Кадырову. В начале карьеры я получил шанс играть в команде благодаря доверию и поддержке Рамзана Ахматовича. Он сделал всё для каждого из нас, на каждом этапе карьеры я чувствовал его доверие и поддержку, это придавало сил и уверенности.

Также хочу искренне поблагодарить президента ФК «Ахмат» Якуба Закриева за доверие и поддержку. Хочу поблагодарить бывшего президента клуба Магомеда Даудова.

Спасибо всем тренерам, с которыми довелось поработать, персоналу клуба, всем партнёрам, с которыми вместе выходил на поле и делил раздевалку.

Отдельно благодарю каждого нашего болельщика. Вы всегда поддерживали меня и команду. Вы самые лучшие!

«Ахмат» дал мне всё! Я безумно рад и горд, что являюсь частью нашей дружной семьи! Всем удачи и всех благ! «Ахмат» – сила!» — приводит слова Уциева телеграм-канал клуба.

Уциев провёл в «Ахмате» 19 сезонов, 18 из которых отыграл в высшем дивизионе первенства России. За это время футболист провёл за грозненскую команду 326 матчей во всех турнирах.

Материалы по теме
Официально
Защитник «Ахмата» Ризван Уциев завершил игровую карьеру
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android