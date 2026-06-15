Число подписчиков Возиньи в соцсети возросло в 44 раза и составило 2 млн после игры на ЧМ

Количество подписчиков голкипера сборной Кабо-Верде Жозимара Возиньи в социальной сети увеличилось в 44 раза. Это случилось после матча 1-го тура группы H чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором африканская команда сыграла вничью со сборной Испании (0:0).

До этой встречи число подписчиков на страницу футболиста составляло 45 тыс., а спустя два часа после встречи их количество выросло до 2 млн. При этом население Кабо-Верде по состоянию на середину 2026 года оценивается в 529,5 тыс. человек.

40-летний вратарь провёл полный матч, отыграл «на ноль», совершил семь сейвов и был признан лучшим игроком встречи.

Кабо-Верде во 2-м туре группы Н сыграет с Уругваем (22 июня), в 3-м туре — с Саудовской Аравией (27 июня).