Диоманд: я дал больше 10 интервью, это не моя работа — говорить

Вингер сборной Кот-д'Ивуара Ян Диоманд, признанный лучшим игроком матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с Эквадором (1:0), выразил недовольство количеством послематчевых интервью.

«Я дал больше 10 интервью. Это не моя работа — говорить», — цитирует Диоманда The Touchline.

19-летний полузащитник выступает за немецкий «РБ Лейпциг». В минувшем сезоне он провёл 36 встреч, забил 13 голов и отдал девять результативных передач. Сборная Кот-д'Ивуара набрала три очка и делит лидерство в группе E с Германией, которая разгромила Кюрасао (7:1). Следующий матч ивуарийцы проведут 20 июня против немецкой команды.