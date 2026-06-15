Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Диоманд: я дал больше 10 интервью, это не моя работа — говорить

Диоманд: я дал больше 10 интервью, это не моя работа — говорить
Ян Диоманд
Комментарии

Вингер сборной Кот-д'Ивуара Ян Диоманд, признанный лучшим игроком матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с Эквадором (1:0), выразил недовольство количеством послематчевых интервью.

«Я дал больше 10 интервью. Это не моя работа — говорить», — цитирует Диоманда The Touchline.

19-летний полузащитник выступает за немецкий «РБ Лейпциг». В минувшем сезоне он провёл 36 встреч, забил 13 голов и отдал девять результативных передач. Сборная Кот-д'Ивуара набрала три очка и делит лидерство в группе E с Германией, которая разгромила Кюрасао (7:1). Следующий матч ивуарийцы проведут 20 июня против немецкой команды.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 23:00 МСК
Германия
Не начался
Кот-д'Ивуар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Турнирная таблица ЧМ-2026
Календарь ЧМ-2026
Материалы по теме
Нападающий Кот‑д’Ивуара Ян Диоманд признан лучшим игроком матча ЧМ с Эквадором
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android