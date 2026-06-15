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«Барселона» получит деньги от продажи Кукурельи в «Реал»

«Барселона» получит деньги от продажи Кукурельи в «Реал»
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«Барселона» получит более € 1 млн за трансфер 27-летнего защитника «Челси» Марка Кукурельи в мадридский «Реал». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

В соответствии с правилами ФИФА, 5% от суммы трансфера распределяются между клубами, которые внесли свой вклад в развитие игрока. Таким образом, каталонцы заработают € 1,35 млн.

Кукурелья – воспитанник академии «Ла Масия». Он провёл шесть лет в молодёжной системе «Барселоны» в возрасте от 14 до 20 лет, благодаря чему каталонский клуб стал одним из главных получателей выплат. Помимо «Барселоны», компенсацию получат «Эспаньол», «Хетафе» и «Брайтон энд Хоув Альбион».

Напомним, ранее мадридский «Реал» объявил о трансфере Марка Кукурельи за € 60 млн. Сейчас футболист находится в расположении сборной Испании на чемпионате мира по футболу – 2026.

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