«Балтика» объявила о назначении нового тренера в штаб Талалаева

Пресс-служба калининградской «Балтики» на официальном сайте клуба объявила о назначении в тренерский штаб Андрея Талалаева нового специалиста Артёма Булойчика.

В 2020 году Булойчик работал в тренерском штабе ФК «Энергетик-БГУ», в 2021 году перешёл в «Витебск», где одновременно трудился в тренерском штабе основного состава команды, а также возглавлял дубль.

С 2022 по 2024 год специалист работал в тренерском штабе Сергея Игнашевича, наставника калининградского клуба.

Последним местом работы Булойчика был ярославский «Шинник», который он возглавлял с 2025 по 2026 год. С ярославской командой специалист занял восьмое место в Первой лиге сезона-2025/2026.