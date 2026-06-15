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«Балтика» объявила о назначении нового тренера в штаб Талалаева

«Балтика» объявила о назначении нового тренера в штаб Талалаева
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Пресс-служба калининградской «Балтики» на официальном сайте клуба объявила о назначении в тренерский штаб Андрея Талалаева нового специалиста Артёма Булойчика.

В 2020 году Булойчик работал в тренерском штабе ФК «Энергетик-БГУ», в 2021 году перешёл в «Витебск», где одновременно трудился в тренерском штабе основного состава команды, а также возглавлял дубль.

С 2022 по 2024 год специалист работал в тренерском штабе Сергея Игнашевича, наставника калининградского клуба.

Последним местом работы Булойчика был ярославский «Шинник», который он возглавлял с 2025 по 2026 год. С ярославской командой специалист занял восьмое место в Первой лиге сезона-2025/2026.

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