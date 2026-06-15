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Вратарь Кабо-Верде Возинья объяснил, почему заплакал после матча с Испанией на ЧМ-2026

Вратарь Кабо-Верде Возинья объяснил, почему заплакал после матча с Испанией на ЧМ-2026
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Голкипер сборной Кабо-Верде Жозимар Возинья обьяснил, почему заплакал после матча с Испанией в 1-м туре группы H чемпионата мира по футболу 2026 года. Встреча завершилась вничью 0:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 19:00 МСК
Испания
Окончен
0 : 0
Кабо-Верде

«Я плакал после игры, потому что в детстве я рос с бабушкой и дедушкой, а они не смогли присутствовать. Они умерли несколько лет назад.

Моя мама тоже не смогла приехать из-за проблем с визой и необходимости оплатить её. Мы не успели сделать это вовремя», — приводит слова Возиньи The Athletic.

40-летний вратарь провёл полный матч, отыграл «на ноль», совершил семь сейвов и был признан лучшим игроком встречи.

Кабо-Верде во 2-м туре группы Н сразится с Уругваем (22 июня), в 3-м туре — с Саудовской Аравией (27 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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